Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) moet opgeven en krijgt dan ook nog eens zware kritiek: "Hij verdient goed geld..."

Biniam Girmay heeft moeten opgeven. Deze keer onder andere omstandigheden, maar er is ook kritiek aan zijn adres vanwege een analist.

Ook de Giro van 2022 heeft Girmay niet kunnen uitrijden. Toen kwam dat omdat een champagnekurk in zijn oog knalde tijdens de podiumceremonie. Deze keer liggen heel andere omstandigheden aan de basis van zijn exit. In de loop van de vierde rit verloor Girmay helemaal het vertrouwen na twee valpartijen in hele korte tijd.

Na de eerste sprong de Eritreeër nog terug op de fiets, na de tweede keer niet meer. Weg is de grootste troef voor Intermarché-Wanty op een ritzege in de Giro. In de derde etappe met aankomst in Fossano spurtte de 24-jarige renner nog naar een verdienstelijke derde plaats. Zijn opgave zit Bobbie Traksel niet helemaal lekker.

ANALIST STRENG VOOR BINIAM GIRMAY

Dat laat de Nederlander blijken in Kop over Kop, de nabespreking van de Girorit van de dag op Eurosport. Girmay leek op het eerste zicht fysiek niet heel erg bezeerd en stapte toch af. "Als hij geen breuken heeft, had hij altijd door moeten rijden", is Traksel streng. De ex-renner wijst erop dat je je ploeg niet in de steek mag laten.

"Hij verdient goed geld. Als hij niet geblesseerd is, moet hij hier door geraken." Het lijkt eerder het soort opgave waarbij het mentale aspect een rol heeft gespeeld. Dat is voor Traksel dus niet accepteerbaar. Zijn collega-analiste Jip van den Bos gaf ook wat tegengas door te zeggen dat we niet weten of hij aan zijn hoofd geraakt was.

MOGELIJK SPIJT BIJ GIRMAY ZELF

"Dat was niet het geval", is haar landgenoot stellig. "Als er niets aan de hand is, ben ik zeker dat hij achteraf zelf spijt heeft van zijn opgave."