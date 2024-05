Tim Merlier niet te spreken na sprint in vierde etappe van de Giro

Geen tweede ritzege op rij voor Tim Merlier. De vierde etappe van de Giro d'Italia werd gewonnen door Jonathan Milan.

Zoals verwacht draaide de vierde etappe van de Giro uit op een sprint. De overwinning ging naar Jonathan Milan. Tim Merlier werd vijfde, maar was achteraf niet te spreken over hoe het eraan toeging.

“Ik ben gewoon blij dat ik nog leef en heelhuids over de finish ben geraakt”, zei Merlier meteen na afloop van de wedstrijd bij Het Nieuwsblad.

Hij vond dat hij gehinderd werd door andere renners. “Toen het tijd was om aan te gaan, reden er twee renners schouder-aan-schouder en geraakte ik bijna ingesloten. Ze reden bijna over de barrières.”

Toch leek er nog een en ander mogelijk, maar Merlier had onvoldoende snelheid om aanspraak te maken op de zege. “Ik leek even kans te maken op de zege, maar Milan kwam aan hoge snelheid en ik zat uiteindelijk te ver.”

De teleurstelling was dan ook groot bij onze landgenoot. “Ik ben natuurlijk teleurgesteld. Het was mogelijk om vandaag te winnen, maar het was nogal hectisch en zelfs gevaarlijk. Maar oké, het maakt deel uit van mijn job.”