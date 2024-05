Straffe uitspraak: "Weet je waarom niemand Mathieu van der Poel bekritiseert? Omdat hij de kleinzoon is van Poulidor"

Het koersverhaal van Mathieu van der Poel begint met hele goede genen. Raymond Poulidor was immers zijn grootvader.

Je zou denken dat iedereen op de banken staat te applaudiseren voor het feit dat Mathieu in de koers in de voetsporen is getreden van wijlen Raymond Poulidor en vader Adrie van der Poel. Dat blijkt niet zo te zijn. Zeker in de Franse media wordt Mathieu van der Poel erg opgehemeld en wordt hij al een legende genoemd.

Voor Jérôme Pineau, niet te bedeesd om met uitgesproken meningen uit te pakken, gaat dat te ver. "Er is iets dat me heel erg enerveert", begint de Fransman zijn relaas in Les Grandes Gueules du Sport, de podcast van RMC. "Weet je waarom niemand Mathieu van der Poel bekritiseert? Omdat hij de kleinzoon is van Poupou."

🗣💬 @jejeroule44 : "Mathieu van der Poel, personne ne le critique parce que c'est le petit-fils de Poulidor, c'est tout ! pic.twitter.com/e70M56NB0A — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) May 5, 2024

Poupou is de bijnaam van Poulidor. "Voila, dat is alles. Als hij niet de kleinzoon van Poulidor is, worden de numero's die hij opvoert maar op dezelfde hoogte ingeschat als die van Pogacar. Als Van der Poel eens niet presteert, wordt dat dan vermeld? Ah neen, want hij is de kleinzoon van Poulidor." Weer straffe taal van Pineau.

Het is niet de eerste keer dat de voormalige renner, die zelf in 2022 een wielerproject rond B&B Hotels in zijn gezicht zag ontploffen, uitpakt met opmerkelijke standpunten. Zo beschuldigde hij vorig jaar Jumbo-Visma van mechanisch dopinggebruik en stak hij een tirade van jewelste af tegen Lance Armstrong.