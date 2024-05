Carrière in stroomversnelling én einde contract: 'Visma en INEOS willen hem graag binnenhalen"

De koers heeft nog zijn wonderen klaar, zeker voor de nabije toekomst. Eén van die mogelijke wielergoden voor de komende jaren is Lenny Martinez.

De Fransman Lenny Martinez is heel goed bezig, met onder andere overwinningen in de Trofei Laigueglia, de Classic Var, en twee eendagskoersen in Frankrijk.

Een maand geleden deed het gerucht de ronde dat hij een contract zou getekend hebben bij Bahrain, maar dat ontkent zijn vader en oud-renner Miguel Martinez aan de krant Ouest France met klem.

“Er zijn in totaal drie teams die hem willen hebben en er is nog helemaal niets zeker”, klinkt het. “Naast Bahrain willen ook INEOS Grenadiers en Visma Lease a Bike hem binnenhalen.”

Financieel of sportief kiezen?

Al komt vader Martinez met een heel opvallende quote. “Als het aan Lenny zou liggen, is het zijn prioriteit om bij Groupama-FDJ te blijven”, gaat hij verder.

Dat zou vreemd zijn, want daar zal hij bijlange niet kunnen verdienen wat hij bij die andere ploegen kan krijgen. “We praten erover met zijn persoonlijke manager, die het financiële aspect beheert. Ik praat ook veel met hem, over waar de beste ondersteuning is en waar hij zich sportief het beste kan ontwikkelen, tot een van de beste klimmers in de grote rondes.”

Sportief gezien is bij Groupama-FDJ misschien inderdaad wel de beste keuze. “Ze bieden financieel wel minder, maar er is steun van renners als David Gaudu en dat is zeer belangrijk. Ze proberen zich echt in te spannen.”