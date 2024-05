Merlier krijgt groot gelijk met opvallende mening, concurrent pakt uit met nog straffere uithaal: "Dat is toch niet nodig?!"

Tim Merlier heeft heel duidelijk zijn mening naar voren geschoven. Hij heeft aangegeven dat het gevaarlijke toestanden waren aan het einde van de vierde rit en oogst bijval.

De sprinter van Soudal Quick-Step vertelde aan de aankomst vooral blij te zijn dat hij nog leefde. Er werd schouder aan schouder gesprint en op een gegeven moment dreigden renners volgens hem over de barrières te gaan. Merlier legde zich finaal neer bij zijn vijfde plek. De Duitser Phil Bauhaus kwam als derde over de streep.

MERLIER BLIJ NOG TE LEVEN

Die wijtte het gevaar aan de afdaling kort voor de finish. "Ik ben blij dat iedereen veilig is, dat is belangrijker dan eender welk resultaat. Ik ben geen fan van deze aankomst", spreekt de rappe man van Bahrein-Victorious klare taal bij Eurosport. "Om ons nog aan 80 kilometer per uur in een afdaling te sturen, dat is toch niet nodig?!"

Zo kort voor de meet is er van snelheid minderen helemaal geen sprake meer. Dat moet de organisatie ook weten en die moet het dan ook ontgelden bij Bauhaus. "We nemen zo veel risico's, want elke ploeg moet punten pakken. Massasprints zijn sowieso supergevaarlijk. Om dan een aankomst in een afdaling te leggen..."

MERLIER EN BAUHAUS KRIJGEN GELIJK

Dat dit er toch wat over was, was een sentiment dat dinsdagavond toch wel heerste in en rond de Giro. Ook analiste Jip van den Bos is die mening toegedaan. "Tim Merlier haalde het ook al aan. Ik geef hen groot gelijk. Het is onnodig gevaarlijk om met een afdaling naar de finish te gaan", is de Nederlandse duidelijk.

In de loop van de etappe was er hier en daar wel een valpartijtje, maar gelukkig bleef aan de finish iedereen overeind. Het had zeker slechter kunnen aflopen.