Caleb Ewan valt eigen ploeg aan na vierde etappe van Giro

Caleb Ewan had na de vierde etappe in de Giro veel kritiek. Op de gevaarlijke finish, maar ook op zijn eigen ploeg.

Tim Merlier was niet gelukkig met de finish van de vierde etappe in de Giro d’Italia vandaag. Dat geldt ook voor Caleb Ewan. De Australische sprinter eindigde zelfs buiten de top tien op een twaalfde plek van ritwinnaar Jonathan Milan.

Hij was niet te spreken over de finish die de organisatie had voorzien voor deze etappe. “Bergaf finishen is altijd gekkenwerk”, vertelt Ewan bij Eurosport. “Ik zat een paar keer in de shit, waardoor ik nooit echt heb kunnen sprinten. Het is enorm teleurstellend.”

Meerdere ambities

Maar er was nog veel meer aan de hand. Caleb Ewan is dan wel sprinter, maar hij is niet tevreden over de lead-out die zijn ploeg Jayco-AlUla voorzien heeft voor de Giro. Michael Hepburn is de enige die hem kan bijstaan.

“We zijn hier niet echt met een sprintploeg, als je dat vergelijkt met andere teams. We hebben ons best gedaan, maar we komen echt te kort. Dat krijg je, als je met meerdere ambities naar zo'n wedstrijd trekt. Dat is niet ideaal: hoe meer je zelf moet doen, hoe slechter dat is. Ik doe mijn best, maar ja.”