Plugge laat van zich horen over Wout van Aert en Jonas Vingegaard en luidt de alarmbel: "Dit was enorm schadelijk"

Wout van Aert is momenteel nog op de weg terug. Zijn ploegmaat Jonas Vingegaard zit in hetzelfde schuitje. Richard Plugge geeft een nieuwe update.

"Wout staat wat verder dan Jonas", vertelt de CEO van Visma-Lease a Bike in Het Laatste Nieuws. "Ze zijn weer aan het fietsen. Wout al meer dan Jonas. In eerste instantie was het belangrijk dat ze weer een gezond mens worden. Nu ben ik blij dat ze fysiek wat dingetjes kunnen", ziet de Nederlander hoe het stap per stap gaat.

"Nadien kunnen ze nadenken over wanneer ze weer atleet worden." Op dat vlak zal Van Aert dus sneller in staat zijn om bepaalde zaken te kunnen aangeven met het oog op een programma. "Met Wout moeten we kijken hoe we de komende week de planning kunnen maken. Wat Jonas betreft, is de Tour voor ons niet uitgesloten."

PLUGGE STELT DRAMA VOOR DE KOERS VAST

Plugge vindt het overigens een kwalijke zaak dat door een val in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland de koers grotendeels onthoofd was in het voorjaar. Een drama voor het wielrennen, noemt hij het zelfs. Van enige spanning was in de Ronde, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik inderdaad geen sprake.

"Het heeft geen enkele ploeg geholpen dat we drie keer naar een Monument zitten kijken waar een renner wegrijdt op veertig of zeventig kilometer voor het einde en in zijn eentje naar de finish rijdt. Zonder dat Wout of Remco of Primoz of Jonas het hen moeilijk maken." Geen Van Aert, Evenepoel, Roglic of Vingegaard in die races.

WEINIG SPEKTAKEL ZONDER VAN AERT EN EVENEPOEL

Plugge betreurt sterk dat dit het geval was. "Mensen willen spektakel zien. Daar denk ik wel degelijk aan, want dit was enorm schadelijk voor het wielrennen."