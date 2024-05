Jan Bakelants doet een onthulling uit de doeken over Dirk De Wolf en de podcast Wielerclub Wattage

Tijdens de Giro-uitzendingen op VTM is Jan Bakelants co-commentator. In Wielerclub Wattage duikt hij ook op de openbare omroep al eens op.

De afleveringen van Wielerclub Wattage zijn te beluisteren in podcastvorm, maar het wordt door de VRT ook gewoon uitgezonden als tv-programma. Dan is Jan Bakelants doorgaans van de partij om zijn analyses los te laten over de verschillende aspecten van het wielrennen. Ook Dirk De Wolf is dan vaak van de partij.

Die kwam dan weer ter sprake tijdens de VTM-uitzending van de vierde Giro-etappe. Michel Wuyts haalde de dagen van De Wolf als renner bij Team Polti voor de geest. Gianluigi Stanga was toen in die ploeg actief als ploegleider en die drukte De Wolf naar verluidt steeds op het hart om het wat rustig aan te doen.

© photonews

Dat kan Bakelants gerust geloven: hij komt met zijn eigen anekdote op de proppen. "Zelfs in Wielerclub Wattage moeten we Dirk regelmatig tot kalmte aanmanen. Zijn batterij geraakt zelden leeg", getuigt Bakie over het feit dat De Wolf bij momenten wel wat druk kan doen. Dat komt uiteraard allemaal door zijn passie voor het wielrennen.

Er zullen weinig wedstrijden zijn die De Wolf niet ziet als ze op tv worden uitgezonden. "Hij is ongetwijfeld nu opnieuw aan het kijken", zei Bakelants. Dat zal de ex-renner gedaan hebben vanuit Tenerife, waar hij een buitenverblijf heeft. Bakelants zag het ook als een een gelegenheid om groetjes over te maken.