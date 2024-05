Mathieu van der Poel is bijzonder op zijn hoede: "Onderschat de impact niet"

Mathieu van der Poel blijft veldrijden en wegrenner zijn combineren. Al is het niet duidelijk of hij dat in de toekomst nog altijd zal doen.

Mathieu van der Poel gaf eerder al aan dat hij het veldrijden in twijfel trekt als de ideale voorbereiding op het wegseizoen. Hij is altijd op zoek naar de perfectie. “Hoe kan het nog beter?”, vraagt Mathieu van der Poel zich af bij Titanen. “Op dit moment, da’s geen geheim, vraag ik me bijvoorbeeld af of veldrijden wel of niet goed is in de opbouw naar de klassiekers toe.” Al voor het WK van dit jaar ging het verhaal de ronde dat het goed zou kunnen dat Van der Poel met het WK zijn laatste cross uit zijn carrière zou kunnen gereden hebben. “Ook al is het een kortere veldritcampagne, onderschat de impact niet. Het zijn toch drie maanden waarbij je toch weer extra drukte ervaart, voortdurend op en af moeten vliegen, terwijl ik hier in Spanje gewoon verder een brede basis voor het wegseizoen zou kunnen leggen.” Enkel WK veldrijden De ideeën hoe het anders zou kunnen zijn er min of meer wel. Er ligt zelfs een totaal onverwachte optie ook op tafel, zo geeft de Nederlander aan. “In de toekomst alleen nog het WK veldrijden rijden en winnen? Dat kan een optie zijn en is het zeker iets wat ik wil overwegen. Maar misschien toch maar gewoon eens een heel veldritseizoen skippen, het WK incluis. Eens de Omloop Het Nieuwsblad proberen te winnen, lijkt me meer een uitdaging dan voor de zoveelste keer ergens te gaan crossen.” Radicaal van aanpak veranderen schrikt de wereldkampioen zeker niet af, al geeft hij wel nog mee dat hij dat niet alleen beslist.