Slimme Cian Uijtdebroeks boekt toch plaatswinst in sprintersrit: Belg van Visma-Lease a Bike legt uit wat het betekent

Wat staat die witte trui van beste jongere Cian Uijtdebroeks goed. Hij toont dat hij ook al erg slim is op jonge leeftijd.

De etappe van Acqui Terme naar Andora was voer voor sprinters. Er werden dus geen wijzigingen in het algemeen klassement verwacht. Toch is er één verandering in de top 10: Cian Uijtdebroeks heeft haasje-over gedaan met Einer Rubio van Movistar en gaat van de vijfde naar de vierde plaats in het klassement.

Dat komt omdat onze landgenoot heeft onderweg zijn kans gegrepen om een bonificatieseconde mee te graaien. Uijtdebroeks stond voor de rit in dezelfde tijd als Rubio. Het pakken van die ene bonificatieseconde volstaat dus om zich nu voor de Colombiaan te positioneren in de algemen rangschikking. Het is mooi meegenomen.

CIAN UIJTDEBROEKS VERKLAART AANPAK

Als die kans zich voordoet, waarom zou je het dan niet doen? "Ik wist dat er een extra seconde te rapen viel, dus ik besloot om ervoor te gaan", legt Uijtdebroeks zijn aanpak uit op de site van Visma-Lease a Bike. Tegelijkertijd weet hij ook wel dat hij er niet meer moet van maken dan het is, want er volgen nog veel zware dagen.

"In het klassement zullen er ongetwijfeld nog grote verschillen worden gemaakt in de bergritten. Al weet je nooit dat deze seconde me ooit van pas zal komen", besluit Uijtdebroeks.