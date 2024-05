Cian Uijtdebroeks kan het niet zoals Remco Evenepoel: "Dan verspil je daar energie aan"

Cian Uijtdebroeks wordt meer en meer naast Remco Evenepoel. Toch verschillen de twee ontzettend veel van elkaar.

Cian Uijtdebroeks stapte afgelopen winter over van BORA-hansgrohe naar Visma Lease a Bike. Dat was geen gemakkelijk moment voor de jonge snaak, maar zijn jeugdige naïviteit zal hij er zeker nog niet aan kwijtspelen.

“Niet echt, denk ik. Al heeft het er wel ingehakt, dat ga ik niet ontkennen. Normaal is de winter een periode om even te ontkoppelen. Dat heb ik niet kunnen doen. Mentaal was het belastend”, vertelt Uijtdebroeks aan HUMO.

Hij maakte niet veel woorden vuil aan de overstap, iets wat Remco Evenepoel nooit zou gedaan hebben. Hij zou juist heel emotioneel gereageerd hebben, maar volgens Uijtdebroeks is dat helemaal niet de juiste aanpak.

“Dan verspil je energie aan zaken die je toch niet kunt veranderen. Kalm blijven is de beste reactie. Het toont ook de meeste klasse. En het is wie ik ben: ik laat me niet door mijn emoties meeslepen”, gaat hij verder.

Dat is goed voor de populariteit van Uijtdebroeks, iets waar Evenepoel soms wel problemen mee heeft. Vaak staat niet iedereen achter Evenepoel, omdat hij alles zegt zoals hij het zelf denkt dat het is.

“Zo heb ik het nooit bekeken. Remco zegt wat hij denkt: dat heeft ook zijn charmes. Ik probeer trouw te blijven aan mezelf”, besluit Uijtdebroeks.