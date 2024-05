Iljo Keisse bijzonder eerlijk over emotioneel moment ter ere aan wijlen Wouter Weylandt: "Dat was kippenvel"

Wouter Weylandt is nog helemaal niet vergeten. Een emotioneel moment was het dan ook bij de aankomst van de derde etappe in de Giro.

Tim Merlier kwam in die rit als eerste over de streep en was dan ook nog eens lucide genoeg om met zijn handen de W te vormen: een manier om zijn overwinning op te dragen aan Wouter Weylandt. Die verongelukte in de Giro van 2011. Iljo Keisse was één van zijn goede vrienden en is nu actief in de Giro als ploegleider.

In een gesprek met Sporza geeft Keisse toe dat het door Merlier gevormde W-teken hem wel geraakt heeft. "Absoluut. Dat was kippenvel. En nu je er naar vraagt opnieuw. Dat was een heel mooi gebaar van Tim, hij heeft dat nog al eens gedaan. Dat hij met dat soort dingen bezig is, toont gewoon aan wat voor iemand Tim is."

© photonews

Mooie woorden dus voor de man die Soudal Quick-Step al ritsucces bezorgde in deze Giro. In volle adrenaline zou het ook kunnen dat je dan vergeet het gebaar te maken dat je wil maken, maar dat is Merlier niet overkomen. "Het is gewoon een heel goede jongen met een heel goed hart, die aan dat soort dingen denkt."

Keisse beseft dat dat allemaal geen evidentie is. "Ik weet niet of ik er in volle sprint op dat moment zou kunnen aan denken, maar hij kan het wel. Een extra gave die hij heeft."