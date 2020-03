Wilfried Peeters heeft zo zijn bedenkingen bij eventuele comeback Tom Boonen

Gaat Tom Boonen zich aan een comeback wagen? De viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix heeft er toch al eens een ballonnetje over opgelaten. Wie het het best kan inschatten, zijn natuurlijk de mensen die vroeger al met hem samenwerkten.

Zoals Wilfried Peeters bijvoorbeeld, de sportdirecteur van Deceuninck-Quick.Step. Het lijkt alvast of de comeback van Clijsters in het tennis Tom Boonen geïnspireerd heeft. "Wat nu met Kim Clijsters gebeurt, maakt wel veel los. Elk woord dat Tom zegt op tv of op de radio, wordt natuurlijk uitvergroot", nuanceert Peeters bij Sporza.

Het is niet zo dat er nooit aan de mouw van Tom Boonen getrokken werd met het oog op een comeback. "Hij heeft die vraag al gekregen en hij heeft er met mij over gesproken, maar toen zat hij er zeker niet aan te denken. Veertig jaar, alles kan, maar ik zou er toch mijn bedenking bij hebben. Hij moet dat zelf beslissen."

Ik denk dat we realistisch moeten blijven

Peeters maakt zich dus toch nog niet op voor Boonen 2.0. "Het is weer veel nieuws om over te schrijven. Ik denk dat we realistisch moeten blijven. Ik acht de kans klein dat het gebeurt."