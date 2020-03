Oliver Naesen blijft, ondanks schrapping Italiaanse wedstrijden, strijdvaardig: "Ik reed mijn beste Ronde in het jaar dat ik geen Milaan-Sanremo reed"

Het coronavirus houdt de wielerwereld in de ban. De Italiaanse wedstrijden worden afgelast, maar de Vlaamse koersen gaan voorlopig wel gewoon door. Oliver Naesen vindt het jammer dat de Italiaanse wedstrijden niet op het programma staan, maar de Belg blijft strijdvaardig.

Oliver Naesen zat in de selectie voor Milaan-Sanremo, maar het is nog niet duidelijk of de wedstrijd zal doorgaan. Als de wedstrijd toch zou plaatsvinden, is het zonder Naesen, want AG2R heeft afgezegd. "Het is een mooie wedstrijd en het zou jammer zijn als het doorgaat, terwijl ik er niet bij ben, maar volgens mij gaat het niet door", aldus Naesen bij Sporza.

Naesen blijft wel strijdvaardig voor de Vlaamse koersen. "In 2017 nam ik ook niet deel aan Milaan-Sanremo en dan reed ik mijn beste Ronde. Het is afwachten maar ik sta niet stil bij een mogelijke afschaffing van de Ronde, want zoiets zorgt voor een motivatiedip."