Philippe Gilbert vindt het jammer dat Milaan-Sanremo niet doorgaat, maar: "Gezondheid gaat boven alles"

Pech voor Philippe Gilbert. De renner van Lotto-Soudal zal ook dit jaar Milaan-Sanremo niet kunnen winnen. Gilbert vindt het jammer, maar hij begrijpt wel dat gezondheid van de mensen boven alles gaat.

Wordt Milaan-Sanremo later op het seizoen gereden of niet? Daar kunnen we voorlopig nog geen antwoord op geven. Ook Philippe Gilbert niet. "Er is gesproken over een nieuwe datum, maar ik vind het moeilijk om er over te praten", aldus de renner bij Sporza.

Als de klassieker niet zou ingepland worden op een andere datum, zal Philippe Gilbert zo ook dit jaar Milaan-Sanremo niet kunnen winnen. "Ik begrijp de beslissing. De gezondheid van de mensen gaat boven alles."