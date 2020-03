Ontgoochelde Van Avermaet trekt dan maar weer op hoogtestage: "Een ramp mochten Vlaamse koersen niet doorgaan"

Er was een tijd dat hoogtestages niet aan Greg Van Avermaet besteed waren. Tegenwoordig voelt hij wel dat hij er voordeel uit haalt. Er komt er zelfs één extra doordat Van Avermaet momenteel nergens terecht kan voor een wedstrijd.

De Strade Bianche werd afgelast en CCC besloot om niet mee te doen aan Parijs-Nice. "Onze medische staf vindt dat er onvoldoende maatregelen zijn getroffen vanuit de organisatie", verklaart Greg Van Avermaet aan Het Nieuwsblad. "Wat als er zich een corona-besmetting voordoet? Daarvoor ligt geen scenario klaar."

PRECEDENT

Dat werd door de medische staf van CCC wel verwacht. "Wat zich voordeed in de UAE Tour, kon niemand voorspellen. Maar dat precedent is er wel geweest en blijkbaar zijn er nog steeds geen maatregelen. Ik leg me neer bij de beslissing, maar dat neemt niet weg dat ik ontgoocheld ben. Ik ben coureur, ik denk in eerste instantie aan het sportieve."

De klassieke kern van de ploeg trekt voor tien dagen naar de Sierra Nevada. "De weersomstandigheden zullen normaal goed zijn. Maar mentaal is het niet makkelijk. Hopelijk is dit voor niks. Het zou een kleine ramp zijn mochten ook de Vlaamse koersen niet doorgaan, maar alles kan op dit moment."

DAGJE OUDER

Van Avermaet hoopt in elk geval dat ook de Strade Bianche en Milaan-Sanremo nog ingehaald kunnen worden. "Ik word een dagje ouder, een verloren editie kan ik me niet permitteren. Races van dat kaliber mogen ook niet zomaar van de kalender verdwijnen. Een Strade Bianche in oktober, natuurlijk zou ik mij daarvoor nog eens willen opladen."