Wout van Aert durft voorlopig niet veel plannen meer te maken: "Op topniveau zijn tegen E3 blijft het grote doel"

Nog een geluk dat hij alsnog de Omloop Het Nieuwsblad heeft afgewerkt. Zo heeft Wout van Aert die wedstrijddag toch al in de benen. Andere wedstrijden op zijn kalender dreigen te sneuvel en ook het team neemt voorzorgen. Zo hangt er wel veel onzekerheid rond het programma van Van Aert.

"De afgelasting van de Strade was een serieuze tegenvaller, maar snel kon ik die teleurstelling omzetten naar een nieuw doel: Parijs-Nice. Dat zag ik volledig zitten, maar dat ons team de beslissing nam om niet deel te nemen, is een nieuwe opdoffer. Als renner heb je een plan in je hoofd en wil je zoveel mogelijk koersen rijden. Het zijn dus niet de leukste dagen", geeft Van Aert toe aan DPG Media.

Ik heb geen zin om in Frankrijk vast te zitten

Tegelijkertijd schaart hij zich wel achter het besluit van de ploeg. "Ik begrijp de beslissing van het team. Er was de vrees om in quarantaine te geraken en ergens in isolatie zitten zou ons programma nog meer hypothekeren. Dus alle begrip dat Jumbo-Visma zo inzit met onze gezondheid. Van het virus heb ik geen schrik, maar ik heb geen zin om in Frankrijk vast te zitten."

Jumbo-Visma hoopt nu enkele andere eendagskoersen in te lassen. Mogelijk komt Van Aert aan de start van Nokere Koerse. "Eigenlijk durf ik niet veel plannen meer te maken. Nu is het zaak een goeie kalender uit te werken, al is een nieuwe planning nog wat voorbarig. Tegen de E3 op topniveau zijn, blijft het doel. Ik blijf er dus de moraal inhouden."