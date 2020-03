Kragh Andersen maatje te groot voor de rest, Schachmann wordt tweede en doet gouden zaak in het klassement

Søren Kragh Andersen heeft de tijdrit gewonnen in Parijs-Nice. Leider Maximilian Schachmann werd tweede

De Gendt zette al snel een eerste richttijd neer. Lange tijd beet iedereen zijn tanden stuk op de tijd van de Belg. Bibao eindigde op iets meer dan een seconde, maar nadien dook Asgreen 0,8 seconden onder de tijd van De Gendt.

Maar er stond geen maat op Kragh Andersen. Die was twaalf seconden sneller dan Asgreen en zou de tijdrit winnen. Leider Schachmann werd tweede en doet zo een uitstekende zaak in het klassement.

Herbeleef de rit hieronder:

16u30: leider Maximilian Schachmann kwam nog stevig opzetten aan het tussenpunt, maar ook hij moet uiteindelijk zes seconden toegeven op Kragh Andersen, die de rit wint.

16u15: de buit lijkt binnen voor Søren Kragh Andersen.

16u05: Benoot en Teuns zetten een prima tussentijd neer, maar stranden uiteindelijk op 35 en 36 seconden.

15u55: Søren Kragh Andersen is twaalf seconden sneller dan Asgreen. Als de verschillen tussen Asgreen, De Gendt en Bilbao nog miniem waren, is dit wel een serieuze uithaal.

5u48: Dylan Teuns rolt nu van het startpodium. Na hem vertrekken er nog tien renners.

15u44: Kasper Asgreen duikt aan de meet 0,8 seconden onder de tijd van De Gendt. Zuur voor de Belg.

15u36: Bibao strandt op iets meer dan een seconde van De Gendt. Campenaerts loopt binnen op vier seconden.

15u30: Campenaerts is aan de streep vier seconden trager dan De Gendt. Lampaert komt binnen op 51 seconden en oogt niet helemaal in orde.

15u25: Campenaerts is halverwege negen seconden trager dan De Gendt. Lampaert komt niet in het stuk voor. Bilbao duikt aan het tussenpunt drie seconden onder de tijd van De Gendt, maar of hij dat tot aan de meet kan houden is zeer de vraag.

15u15: De twee Belgen zijn er aan begonnen. Voorlopig heeft Porte nog steeds de beste tijd aan het tussenpunt. Wat doet het Belgische duo daar?

15u08: Het is tijd voor de volgende Belgen: Victor Campenaerts begint er aan om 15u11. Eén minuut later is het aan Yves Lampaert.

15u00: Porte was aan het tussenpunt maar vier seconden trager dan De Gendt, maar aan de meet bedraagt de schade 21 seconden.

14u40: De Gendt finishte in 19'04" en heeft daarmee de beste tijd te pakken. Hij was een slordige twintig seconden sneller dan Jan Tratnik.

Aan het tussenpunt had De Gendt ook de beste tijd: 10'11".

Om 16u05 begint leider Maximilian Schachmann er als allerlaatste aan.