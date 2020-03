Wedstrijd met Marianne Vos op erelijst al van bijna drie maand op vooraf uitgesteld

Het is niet enkel het mannenpeloton dat te maken krijgt met vele annulaties en uitgestelde wedstrijden. Ook het dameswielrennen zal hieronder te lijden hebben. Zo zal de Women's Tour, een rittenkoers doorheen Groot-Brittanië, al zeker uitgesteld worden.

De SweetSpot Group, de organisator van de Women's Tour, heeft dat bevestigd. Het is best wel opmerkelijk, want die wedstrijd staat pas in juni op de kalender. In principe ging de Britse rittenkoers verreden worden van 8 tot 13 juni.

Met de Giro is bij de mannen ook reeds een wedstrijd uit mei uitgesteld, maar over koersen in juni is er verder nog geen uitspraak. In elk geval zal de Women's Tour pas later op het jaar doorgaan, als er nog een plek voor gevonden kan worden op de kalender.

VOS EERSTE WINNARES

De Women's Tour is een wedstrijd die sinds 2014 georganiseerd wordt. De Nederlandse Marianne Vos was de allereerste winnares van de koers. De Britse Lizzie Deignan won de laatste editie.