Ben Hermans komt bijna twee maanden na zijn zware val eindelijk met goed nieuws

De meeste mensen houden zich momenteel veilig binnen, want dat is de beste manier om te vermijden dat je het coronvirus oploopt. Ben Hermans steekt toch het hoofd eens buiten: hij mag immers met de fiets rijden en dat is ondertussen alweer een hele tijd geleden.

Hermans heeft helaas wel een patent op valpartijen met zware gevolgen en eind januari was het opnieuw van dat. Een crash in de Tour down Under hield hem bijna acht weken aan de kant. De renner van Israel Start-Up Nation kan nu weer stilletjes aan hervatten.

"Eindelijk, bijna acht weken na mijn val in de Tour Down Under, waarbij ik botten brak in mijn schouder, mijn sleutelbeen en ribben brak, kan ik opnieuw buiten rijden. Met de physio zijn we hard aan het werken om de schouder opnieuw te mobiliseren", laat Hermans weten via de sociale media.