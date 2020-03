Opkomende youngsters moeten geduld tonen om zich weer te tonen: koers doorheen Oostenrijk en Italië uitgesteld

Donkere wolken pakken zich samen boven de Alpen, figuurlijk dan toch. Het coronavirus zorgt er immers voor dat ook de Ronde van de Alpen niet kan doorgaan. Dat lag overigens ook wel in de lijn der verwachtingen gezien de plaats van het gebeuren.

De Ronde van de Alpen is immers een rittenkoers doorheen Oostenrijk en... Italië. Laat dat laatste land nu net het Europese land zijn met de meeste positieve coronagevallen en ook de meeste sterfgevallen met het virus als oorzaak.

Het duurt nog wel even vooraleer die Ronde van de Alpen er moest aankomen. Die zou doorgaan van 20 tot 24 april, maar dat de start in het Italiaanse Bressanone ligt, is wel problematisch. Daarom is de rittenkoers nu reeds uitgesteld.

GEEN GARANTIES OVER DATUM

De organisatie gaat overleg plegen met de UCI over een mogelijke nieuwe datum later in het seizoen, maar heeft daarover wel geen garanties gekregen. De editie van 2019 was een mooie strijd tussen opkomende talenten. Om de eindzege ging het toen tussen ploegmaats Pavel Sivakov en Tao Geoghegan Hart.