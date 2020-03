Caleb Ewan kruipt even in de rol van wielercommentator

Wielrenners kunnen nu eens wat tijd vrijmaken voor dingen die ze anders niet zouden kunnen doen. Ook die van Lotto Soudal. Caleb Ewan weet alvast wat gedaan. Of er een goede commentator in hem schuilt, zullen we snel te weten komen.

Tijdens de urenlange uitzendingen van wielerwedstrijden krijgen commentatoren de kans om vanalles te vertellen over de wielrenners die in actie komen. Caleb Ewan voelt er blijkbaar ook wel wat voor om de koers eens vanuit een ander oogpunt te bekijken. Normaal zou vandaag Milaan-Sanremo doorgaan, maar door het coronavirus kan daar geen sprake van zijn. Eurosport gaat daarom de finale van de editie van 2018 uitzenden. Dat was de beste editie tot dusver voor Caleb Ewan. Dat maakt de Australiër een interessante figuur om de laatste zestig kilometer te becommentariëren en dat gaat hij nu ook eens doen. Milaan - San Remo 2018 was de editie van "die afdaling"

Beleef zaterdag 21 maart vanaf 15:00 uur hier 'Live' de laatste 60km La Primavera 2018. @SanderKleikers met oa. @KarstenKroon, @CalebEwan @JosvanEmden en @Jeroenvanbelle. #MilanSanRemo #Nibali https://t.co/odBaVGuQhe — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 20, 2020