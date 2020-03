Van Baarle en Froome toch maar weer huiswaarts gekeerd: "Nijlpaarden en buffels de gevaarlijkste dieren"

Ze kunnen het goed met mekaar vinden, Dylan van Baarle en Christopher Froome, en gingen daarom samen op pad in Zuid-Afrika. Daar begint het coronavirus nu pas te woeden, terwijl dat in Europa al lang aan de gang is. Uit vrees voor een uitbraak ginds zijn ze toch maar teruggekeerd.

"Ik en Chris waren het liefst gebleven, maar we hebben toch besloten om in vertrouwde omgeving af te wachten wat er verder gebeurt", zegt Van Baarle aan het AD. "Het was allemaal veilig. Er waren in Zuid-Afrika wel besmettingen, maar nog niet zoveel als in Europa. Het reizen naar huis was misschien wel een groter risico."

Het was dus wikken en wegen. "Een goede beslissing is er bijna niet in deze tijd. Want als we waren gebleven, de situatie daar explodeert en ze alles afsluiten, ben je de sigaar." Hoe stelt Froome het eigenlijk na zijn lange revalidatie? "Chris is nog niet op niveau dat hij moet zijn, maar dit kamp heeft hem weer beter gemaakt. Het ziet er goed uit."

Het was wel een bijzondere ervaring voor Van Baarle. "'s Avonds kwam van alles ons huis voorbij. Zebra's, bavianen en andere apen. Chris kende alle dieren." Ook op training was er naar verluidt gezelschap. "Er zaten nijlpaarden en buffels, maar we hebben ze niet gezien. Chris vertelde dat nijlpaarden en buffels de gevaarlijkste dieren zijn. Niet echt goed voor de moraal."