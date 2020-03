Evenepoel zet zich tijdens coronatijden in voor familie en is boodschapper voor overgrootmoeder

In elke familie is het in deze tijden nog belangrijker om goed zorg voor elkaar te dragen. Dat is bij de Evenepoels niet anders. Zeker bij de ouderen. Die groep is immers het meest kwetsbaar voor het coronavirus en moet zoveel mogelijk in eigen huis blijven.

Om de kans op besmetting zo miniem mogelijk te houden, blijven de tachtigplussers best in eigen huis en kunnen ze dus hun boodschappen onder andere laten doen door hun familieleden. Remco Evenepoel voelde zich alvast geroepen om zijn overgrootmoeder van het nodige te voorzien. Evenepoel bracht haar samen met zijn vriendin Oumi pannenkoeken. "Pancakes delivery for metertje", staat er op zijn Instagramaccount te lezen met hiernaast een selfie waarop Remco en Oumi poseren en zijn overgrootmoeder binnen achter het raam staat. Dit bericht bekijken op Instagram Pancakes delivery for metertje 💕 #socialdistancing #stayhome Een bericht gedeeld door Remco Evenepoel (@remco.ev) op 23 Mrt 2020 om 5:57 (PDT) Voor Evenepoel ook nog eens een manier om op te roepen tot social distancing en zoveel mogelijk thuis te blijve in de strijd tegen het coronavirus.