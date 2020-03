Tosh Van Der Sande woont al enkele jaren in Spanje: "Ik mag niet buiten trainen"

Het coronavirus is in verschillende landen lelijk huis aan het houden. Zo ook in Spanje, waar er al meer doden zouden zijn dan in China door het virus. Van Der Sande woont in Spanje en er worden hem en de Spanjaarden strenge regels opgelegd.

Italië lijkt voorlopig het meest getroffen te worden door het coronavirus, maar ook in Spanje is het virus lelijk huis aan het houden. Met 2.000 doden zouden er in Spanje zelfs al meer doden zijn dan in China. Tosh Van Der Sande woont in Spanje en volgens de renner van Lotto-Soudal zijn er heel wat strenge regels. "We mogen alleen nog buiten komen om de vuilniszakken buiten te zetten en om naar de supermarkt te gaan. Ik mag niet meer buiten trainen", aldus Van Der Sande bij Het Nieuwsblad.