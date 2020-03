Volgens Lance Armstrong kan Tour de France niet op oorspronkelijke datum gereden worden: "Misschien moeten ze de wedstrijd inkorten"

Volgens Lance Armstrong wordt het een onmogelijke zaak om de Tour de France in juli te laten doorgaan. Volgens de Amerikaan missen de renners dan voorbereiding en het is cruciaal als ze in de Tour willen presteren.

Het ASO en de Franse minister van Sport waren duidelijk. Als noodplan zouden ze de Tour willen laten doorgaan zonder publiek. Geen goed plan volgens Lance Armstrong, want volgens de Amerikaan missen de renners een cruciale voorbereiding. In Het Laatste Nieuws staat te lezen dat Armstrong het zich niet kan voorstellen dat de Tour toch zou doorgaan in juli. Als optie denkt de ex-renner er aan om de Tour de France misschien in te korten. Het is dus wel duidelijk dat er nog heel wat onzekerheid is over de Franse rittenwedstrijd.