Thomas De Gendt heeft ruime voorraad van zijn favoriet bier om coronaperiode door te komen

Thomas De Gendt is er niet de man naar om snel te panikeren. Hij heeft er ook geen reden voor, want hij is goed voorzien om de komende weken veel tijd in eigen huis te spenderen. Dorst lijden moet de renner van Lotto Soudal alvast niet doen.

Op Twitter postte De Gendt een foto van de alcoholische dranken in zijn koelkast. "Het is geen straf om thuis te blijven de volgende weken", schrijft De Gendt erbij. "Raad mijn favoriete bier maar eens." Vooral een vraag voor wie zijn Q&A onlangs op hetzelfde sociale mediakanaal niet had gevolgd.

It’s not a punishment to stay in for the next weeks. Guess my favourite beer. pic.twitter.com/8ceYKiDx7m — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 29, 2020

Tijdens die sessie was één van de vragen immers wat zijn favoriete bier was en De Gendt antwoordde: St. Bernardus. Dat blijkt ook uit de nieuwe foto. Naast enkele flesjes Orval valt vooral op dat zijn koelkast goed gevuld is met St. Bernardus.