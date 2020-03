Geraint Thomas is geen voorstander van een Tour zonder fans: "Ook moeilijker dan bij Parijs-Nice om ze weg te houden"

De wielerkalender is al flink aangetast door het coronavirus, maar voorlopig houdt een van de grootste wedstrijden van het jaar nog stand. Nog geen uitstel of afstel bij de Tour de France, waarbij er toch al stemmen opgaan om hem zonder publiek te laten doorgaan.

Het is een van de pistes die ASO, de organisator van de Ronde van Frankrijk, overweegt. De Tour de France staat elk jaar met stip in de agenda aangeduid van de rondespecialisten. Geraint Thomas, de winnaar van 2018, is daar geen uitzondering op, maar de Brit heeft zo zijn bedenkingen.

Als het wielerspektakel van drie weken zonder fans moet doorgaan, dan liever niet voor de renner van team Ineos. "Ten eerste wil ik alleen rijden als het echt veilig is voor iedereen. Het gaat wel over de gezondheid van mensen", legde hij uit bij The Telegraph.

"Zonder fans is de Tour de Tour niet", ging hij verder. "Het zal ook moeilijker zijn om fans weg te houden bij de Tour dan bij Parijs-Nice", besloot Thomas.