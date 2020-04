Lefevere ziet in 2021 andere aanloop voor Evenepoel naar de Spelen: "Daar gaan we rekening mee houden"

Door het jaartje uitstel van de Olympische Spelen, is opnieuw heel wat overleg nodig over wat de juiste voorbereiding is voor Remco Evenepoel. Dat zijn programma gaat verschillen van dat van dit jaar staat al nagenoeg vast. Patrick Lefevere laat er zich over uit in 'Het Laatste Nieuws'.

In elk geval blijven de Spelen voor Evenepoel een hoofddoel. "Dat is voor Remco een prioriteit, dat zal niet veranderen", weet ook Lefevere. De aanloop daarnaartoe zal wel enigszins aangepast worden. "Het gaat er anders uitzien", kondigt de CEO van Deceuninck-Quick.Step aan.

De snelle evolutie van Evenepoel maakt ook op hem indruk. "In het begin van dit seizoen waren we aan het koersen met de rem op. Dat Remco dit jaar de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve zou winnen, dat hadden wij ook niet gedacht. Het gaat allemaal heel snel bij hem. Daar gaan we volgend jaar rekening mee houden."

ALLES MOCHT

Over de details moeten wel nog knopen doorgehakt worden. "Ik weet niet hoe we dat volgend jaar gaan invullen. Zeker is dat hij een verfijnd programma krijgt. Alles mocht in 2020. We hebben Remco nooit gezegd dat hij San Juan of de Algarve moest winnen. We hebben hem wel gevraagd om iets te tonen in de Tirreno."

GIRO UITRIJDEN IN 2021?

Dan was er ook nog die geplande deelname aan de Giro. "Als hij voelde, dat zijn kaarsje uitging, mocht hij naar huis komen. Als hij volgend jaar de Giro rijdt, dan zou het wel kunnen dat hij die uitrijdt. Met of zonder klassementsambitie, dat moeten we nog zien. We weten nog altijd niet hoe hij een Europese col boven 2.000 meter verteert."