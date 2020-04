HERBELEEF: Greg Van Avermaet wint Ronde van Vlaanderen 'lockdown edition'

AANKOMST: Greg Van Avermaet soleert naar de overwinning in De Ronde 2020. Naesen houdt Roche af in de sprint. De Gendt eindigt net naast het virtuele podium.

16u22: Naesen doet er toch enkele seconden vanaf. Roche heeft hem nog wel in het vizier. De Gendt ligt er nu wel af, voor hem zal het de vierde plek worden.

16u21: Het blijft nu oplopen. Van Avermaet heeft 21 seconden. Nu aanval Naesen van achteruit bij de achtervolgers! De tweede plaats lijkt voor hem wel het hoogst mogelijke.

16u19: Van Avermaet reikt zijn hand uit naar de overwinning: zeventien seconden ligt hij voorop!

16u17: Het blijven toch nog altijd tien seconden die Van Avermaet voor heeft op het trio Roche - Naesen - De Gendt.

16u15: De achtervolgers komen nu ietsje dichterbij.

16u12: Van Avermaet blijft het volle pond geven. De olympische kampioen behoudt op 8,5 kilometer van het einde een bonus op Naesen, De Gendt en Roche. Evenepoel heeft al een grotere achterstand.

16u11: Stuyven is nu de eerste man achter de top vijf.

16u08: Van Avermaet neemt een veertigtal meters op Naesen, Roche en De Gendt.

16u05: Matthews is volledig tot stilstand te komen. Mechanische problemen zowaar...

16u03: Evenepoel is bezig de boel volop te forceren, maar hij is toch nog niet van de rest af.

16u00: Bettiol is vooraan weggevallen. Heeft de Italiaan op zijn adem getrapt? De man van EF Pro Cycling parkeert.

15u58: Matthews hangt op zijn eentje tussen de kopgroep van zes en een ander groepje van achtervolgers.

15u55: Oliver Naesen plaatst een ferme demarrage. Samen met Van Avermaet rijdt hij naar voren.

15u51: De Gendt geraakt goed op dreef en komt Bettiol en Evenepoel vervoegen. En daar komt ook Roche aansluiten!

15u49: De Gendt, Roche en Wellens maken de voorlopige top vijf compleet.

15u46: Lampaert krijgt het lastig. Voorin hebben Bettiol en Evenepoel afstand genomen van de rest.

15u42: Het is een gewriemel in de openingsminuten van 'De Ronde 2020'. De renners benaderen elkaars tempo nog altijd mooi.

15u40: We zijn vertrokken!

15u36: Nog vier minuten en dan gaan de dertien van start.

15u30: De renners zitten klaar en zijn nog bezig aan hun opwarming.

VOORAF

Om 15u30 klinkt het virtuele startschot van de Ronde van Vlaanderen 'lockdown edition'.

Daarin zullen Evenepoel, Naesen, Stybar, Van Aert, Lampaert, Wellens, De Gendt, Teunissen, Matthews, Roche, Stuyven, Van Aermaet en titelhouder Bettiol het tegen elkaar opnemen.

De koers kan gevolgd worden via de volgende kanalen.

Here you have all the information to enjoy De Ronde 2020: Lockdown Edition to its fullest! 🗓️ Sunday 5th of April at 15:30 CET. #DeRonde2020 pic.twitter.com/uGiQ36JMFo