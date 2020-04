Voor Romain Bardet hoeven renners nu niet de weg op te mogen: "Geen periode om egoïstisch te zijn"

De trainingen op de rollen maken voor elke renner nu wel eens deel uit van het dagschema. In België mogen ze ook nog wel de baan op voor een trainingstocht als ze dat zouden willen. In Frankrijk ligt dat anders, daar heerst een volledige lockdown.

Buiten trainen kan voorlopig dus niet. Er wordt wel nagedacht over een versoepeling van die maatregel, maar dat is volgens Romain Bardet niet nodig. "Er komt geen haast bij om weer op de weg te mogen rijden. Dat wordt enkel belangrijk als we weer een schema voor ogen hebben", zegt de AG2R-renner aan Le Monde.

Verlangt hij er dan niet naar om op de weg te kunnen fietsen? "Het zou uiteraard fijn zijn, want iedereen ziet af door deze lockdown. Maar als profs zouden mogen fietsen, dan mogen de amateurs dat ook. En dan zou de boodschap niet positief zijn. Dit is geen periode om egoïstisch te zijn."

VOORBEELDFUNCTIE

Aangezien de eerste koers nog lange tijd op zich laat wachten, acht Bardet trainingen in de buitenlucht niet noodzakelijk. "Er wordt al zeker niet gekoerst tot 1 juni. Ik zie niet in waarom wij een vrijstelling zouden moeten krijgen. We moeten net een voorbeeld zijn."