Team zetten massaal in op virtuele tourtjes met de fans: rij deze week mee met jouw favoriete renners

Steeds meer wielerteams doen alvast van zich spreken door virtueel in contact te komen met hun supporters.

En dat ... al fietsen, hoe anders? Via het populaire Zwift gaan steeds meer ploegen over tot een virtueel ritje om aan de conditie te werken.

Join our @GoZwift Lotto ride with @CalebEwan as leader. @PhilippeGilbert @johndegenkolb @DeGendtThomas , our Lotto Soudal Ladies and YOU. Be there, today, at 5:00 PM CEST. https://t.co/aTGGu9hkH1 @NatLot_Belgie pic.twitter.com/20vhTgqmY6

Ook deze woensdag staan er opnieuw heel wat 'rides' op het programma. Bij Lotto-Soudal is Caleb Ewan de chauffeur van de groep en rijden onder meer De Gendt, Gilbert, Degenkolb en heel wat vrouwen mee.

Bij NTT zal Samuele 'Samu Batti' Battistella - wereldkampioen bij de beloften - de honneurs waarnemen:

Today at 18:00 (CET) we will have our next @GoZwift workout... led by our u23 World Champ, @samu_batti. 🌈



This is a threshold workout - we're not taking it easy during this period, we are moving forwards. Onwards & upwards. Come move with us.



Join here: https://t.co/oQWojplwwr pic.twitter.com/r3C17Z8QF0