'Focus ASO ligt op latere datum deze zomer voor Tour en niet op annulatie'

Op het parcours van de Ronde van Frankrijk zou er in principe vanaf 27 juni gekoerst moeten worden. Het daagt ondertussen wel bij velen dat die datum niet haalbaar is. Toch wil men er alles aan doen om de tour te laten doorgaan, dan wel later dan gepland.

Dat kon al min of meer afgeleid worden uit uitlatingen van Tour-baas Prudhomme, maar nu is er ook voor het eerst administratieve bevestiging. Persagentschap Reuters heeft immers een e-mail kunnen inkijken die verstuurd werd naar de officiële uitgevers van het Tour-programma.

"Deze wereldwijde crisis is erg onvoorspelbaar", zou er in de mail staan. "We zetten de administratieve taken even 'on hold'. We moeten geduldig zijn en wachten op de officiële communicatie van organisatie ASO, maar de huidige focus ligt daar wel op het uitstellen van de race naar een latere datum deze zomer, niet op annulatie."

De grote organisator van de Ronde van Frankrijk zou dus werk maken van een editie met beperkt uitstel. De ASO wil voorlopig evenwel nog niet reageren op het nieuws.