Demol maakte glansrijk debuut van Boonen in Parijs-Roubaix mee vanop eerste rij: "Al op jonge leeftijd koersinzicht"

Liefst vier keer heeft Tom Boonen Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. Al bij zijn debuut in 2002 bleek dat er voor hem enorme mogelijkheden waren in de Helleklassieker. De jonge Boonen hees zich prompt op het podium. Dirk Demol maakte het als ploegleider vanop de eerste rij mee.

Boonen reed toen immers voor US Postal. "De avond voor Parijs-Roubaix heb ik Tom ingefluisterd dat de kans groot was dat er een omvangrijke groep zou wegrijden in de beginfase", doet Demol bij Sporza het verhaal over de Parijs-Roubaix van 2002. "Dat moest je Tom geen 2 keer zeggen. Hij had al op jonge leeftijd koersinzicht."

Het was dus kwestie van de boot niet te missen. "Na 10 kilometer glipte Tom mee in een kopgroep van 33 renners. Dat was het ideale scenario, want Tom moest voorin geen meter op kop rijden. Was hij in het peloton gebleven, had hij voor iedere kasseistrook moeten vechten en werken om zich met Hincapie te positioneren."

Demol merkte ook zelf de goede vorm op bij Boonen. "Na 200 kilometer zag ik dat Boonen nog niet à bloc zat, terwijl Hincapie niet zijn beste dag had. Armstrong leefde mee vanuit de VS: "Wat maken we hiermee? Boonen ziet er nog goed uit! Hij kan nog ver geraken in deze Parijs-Roubaix!"

Dat bleek later ook: Boonen werd derde, na Museeuw en Wesemann. De grote triomfen zou Boonen wel niet in het Amerikaanse team meemaken. "Uiteindelijk heeft de ploeg veel te lang gewacht om zijn contract open te breken. Zo zijn we Tom een jaar later kwijtgeraakt."