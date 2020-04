Rennersvrouwen van Van Aert, Lampaert en Stuyven over het gemis: "Hoop dat mensen hier wat slimmer worden"

Sarah De Bie, Astrid Demeulemeester en Elke Bleyaert hebben momenteel te maken met het gemis van elkaar en van de koers. De eerste is de echtgenote van Wout van Aert. Astrid is de vriendin van Yves Lampaert, Elke de vriendin van Jasper Stuyven.

De drie vrouwen hebben een goede band, benadrukken ze nog eens in HLN. "Ik had Astrid en Sarah al een paar keer ingepland in mijn agenda. Het zijn échte vriendinnen", zegt Elke. "Toen mijn grootvader onlangs overleed, waren Elke en Astrid de eersten die een bericht stuurden", weet Sarah.

Naast elkaar moeten ze ook de koers missen en hebben ze hun partner plots veel meer thuis. "In deze periode werk ik normaal zelf op kantoor in plaats van thuis en zie ik Yves veel minder. Het verzetje van de koers, dat 'nergens anders hoeven aan te denken', is dan wel geestig. Nu beseffen we pas hoe fel we 't missen.

GEEN GEPIEKER

Het stemt toch enigszins tot nadenken. "Als je ziet hoe Jasper en Yves reden in de Omloop, heb je zoiets van 'moet het écht, zoiets, uitgerekend nu?" Anderzijds heeft het ook weinig zin om er te veel mee bezig te zijn. "Als Yves er niet constant over zit te piekeren, waarom zou ik het dan doen?"

Op de Omloop was het vieren voor Elke en haar Jasper. "Jasper heeft die ene mooie zege natuurlijk al te pakken. Aan de andere kant: je weet niet wat ht voor de rest nog had kunnen brengen. Ik mis vooral de ontlading na zo'n klassiek voorjaar. De dag na Parijs-Roubaix, waarop je terugblikt op die periode. Het is iets waar je samen naartoe hebt geleefd."

Mentaal moet het ook niet makkelijk geweest zijn bij de uitbraak van het coronavirus. "In het begin was het moeilijk om er bij Wout weer 'moral' in te krijgen", beweert Sarah. "Nu gaat het beter. Hij heeft lang dat sprankeltje hoop bewaard dat er nog zou worden gekoerst."

Het algemeen belang primeert nu eenmaal. Dan zou wel iedereen zich aan de richtlijnen moeten houden. "Ik hoop gewoon dat de mensen hier wat slimmer worden. Tijdens het lopen zondag zag ik op een bepaald moment toch weer een man of vijftien à twintig samen fietsen. 'Goe bezig, menneke', riep er één. "Ik dacht van: "ja, maar gijlie dus echt niet.'"