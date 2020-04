Seizoen redden met de Tour de France? "Met alle respect voor de andere koersen, maar ..."

De Tour de France 2020 zal alvast zeker enkele weken later beginnen. Maar voorlopig gaf premier Macron wel nog hoop voor een goede afloop. En dat is erg belangrijk volgens de commentatoren en analisten.

"Je voelt aan alles dat de wielerwereld uitermate tevreden zou zijn als de Tour toch zou doorgaan. Dan is het seizoen voor hen voor 70 à 80 procent gered, met alle respect voor de andere koersen", aldus Christophe Vandegoor in een analyse op Sporza.

Seizoen redden?

Daarmee komt hij ook tegemoet aan wat José De Cauwer eerder al zei in De Afspraak. De Tour de France is dé koers van het jaar, zoveel is duidelijk. Ook naar logistiek en naar startgelden.

"In de Tour betaal je gemiddeld 80.000 euro voor de start van een etappe en meer dan 100.000 euro voor een aankomst", aldus nog Vandegoor.