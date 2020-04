Campenaerts werd na werelduurrecord plots gelost door... vader en oude klasgenoot: "Ik zat compleet aan de grond"

Het is een hectisch jaar geweest voor Victor Campenaerts. Het begon natuurlijk allemaal met dat schitterende succes: het verbreken van het werelduurrecord. Daarna volgde echter een bijzonder zware periode. Een depressie was niet veraf.

In Gazet van Antwerpen komt Campenaerts op die periode nog eens terug. "Ik had na het werelduurrecord een rustpauze moeten nemen, maar startte twee weken later al in de Ronde van Romandië en meteen daarna in de Giro. Het was verstandiger geweest om Romandië te laten vallen. Ik heb me toen verbrand."

ROLLERCOASTER VAN ADRENALINE

Sowieso kwam er heel wat op hem af. "Ik ben dankzij dat werelduurrecord BV geworden. Opeens waren de media geïnteresseerd in mij en ik presteerde dan ook nog eens goed. Ik zat op een rollercoaster van adrenaline. Ik zat continu met cortisol in mijn lichaam. Na een tijdje zegt je lichaam stop en sta je volledig geparkeerd. Ik had dat nog nooit eerder meegemaakt."

MENTAAL ZWAAR

Het was allesbehalve een pretje. "Zelfs mijn vader reed mij toen los uit de wielen op training. Ik zat compleet aan de grond. Als je van heel hoog komt, kan je ook heel laag vallen. Je bent de beste ter wereld, maar een paar maanden later ga je langs de vaart fietsen en word je gelost door een oude klasgenoot, die nog maar enkele maanden een koersfiets bezit. Geloof me, dat is mentaal zwaar."

Professionele hulp zocht Victor Campenaerts toen niet. Nu alles weer prima gaat, laat hij zich wel bijstaan. "Ik word nu begeleid door Nathan Kahan, met wie ik al eens heb samengewerkt. Hij probeert inzicht te geven wanneer ik eens moet ontsnappen aan de drukte."