Patrick Lefevere moest plooien: waarom Remco Evenepoel de Giro niet rijdt

Remco Evenepoel stelde afgelopen winter zelf voor om de dubbel Giro-Tour te rijden. Patrick Lefevere stond er voor open, maar het ging uiteindelijk niet door.

Derde keer, goede keer dacht Remco Evenepoel over de Giro. Daarom wilde hij afgelopen winter graag starten in de Italiaanse grote ronde. Om deze zomer dan zonder druk naar de Tour te kunnen trekken.

Patrick Lefevere stond open voor dat idee, maar het plan ging dus niet door. Trainer Koen Pelgrim praatte het idee uit het hoofd van Evenepoel en dus ook van Lefevere. En daar zit wel degelijk een idee achter.

Evenepoel niet naar Giro, wel de Tour

"Om een lang verhaal kort te maken: Koen vond de workload te zwaar", legt Lefevere uit bij Het Nieuwsblad. Evenepoel zou door de dubbel Giro-Tour onder meer gepast hebben voor Catalonië , het Baskenland en de Waalse klassiekers.

"Maar Koen wordt betaald om dat soort inschattingen te maken. Ik zou geen goeie CEO zijn als ik hem daarin zou overrulen", stelt Lefevere. Geen Evenepoel dus in de Giro, die deze zomer alles op de Tour en de Spelen zet.

Toch komt Soudal Quick-Step met een mooie ploeg aan de start in de Giro. Het rekent in de sprints op Tim Merlier en Mauri Vansevenant toonde in de Amstel en Luik zijn goede vorm. Ook ex-wereldkampioen Alaphilippe is van de partij.