Paul Herygers komt met straf verhaal over Olympische medaillewinnaar: "Konden met moeite stappen"

Paul Herygers is een man van vele oorlogen en vele situaties. In zijn carrière is hij al veel tegengekomen en af en toe komt hij ook eens met een straf verhaal. Daarbij komt hij ook af en toe eens terug op grote verhalen uit het verleden.

In het verleden was Paul Herygers een gevierd veldrijder, die in 1994 wereldkampioen werd. Maar in de beginjaren van zijn carrière reed hij ook af en toe al eens een ritje met de mountainbike. En in die hoedanigheid heeft hij ooit een straffe zaak meegemaakt.

“Filip Meirhaeghe en ik waren ooit eens op een WK mountainbike. De dag voor de race besloten we om een berg te gaan beklimmen. Eens we boven waren besloten we om al lopend om het eerst naar beneden te geraken”, aldus Herygers eerlijk bij Sporza.

“Het was een afdaling van een kwartier ongeveer. Een dag later moesten we koersen, maar we konden met moeite stappen. We zijn nog gestart, maar er kwam niets van in huis. Het was een vrije wereld nog in die tijd het mountainbiken.”