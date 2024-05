Arnaud De Lie vreesde voor ernstige gevolgen: "Had echt wel schrik"

Arnaud De Lie spoelde zijn mislukte voorjaar door met een zege in de Famenne Ardenne Classic. Hij werd onder meer getroffen door de ziekte van Lyme.

Met een vierde plaats in Almeria, een tiende in de Omloop, vierde in de GP de Denain en vijfde in de Bredene Koksijde Classic zette Arnaud De Lie nog enkele mooie resultaten neer. Maar in de grote klassiekers kwam hij niet aan de start.

Na een valpartij in Le Samyn raakte hij nooit meer op topniveau en na Gent-Wevelgem trok De Lie de stekker uit zijn voorjaar. Geen Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix dus voor het toptalent van Lotto Dstny.

Ziekte van Lyme snel gevonden bij De Lie

De maandag na Gent-Wevelgem werd bij De Lie de ziekte van Lyme vastgesteld. "Even heb je dan wel schrik, want dat kan ernstig zijn, maar de dokter stelde me gerust dat het nog maar de beginfase van de ziekte was", zegt De Lie bij Sporza.

Daardoor kon er snel worden ingegrepen, maar De Lie moest wel twee weken antibiotica nemen. "Die diagnose nam wel heel wat vraagtekens weg, want ik had al een poos zware benen en we konden er niet meteen de vinger op leggen hoe dat kwam."

Amper een maand na de diagnose won De Lie vorige week de Famenne Ardenne Classic. Dit weekend staat hij aan de start in de GP du Morbihan en Tro-Bro Léon. Vorig jaar won De Lie in Morbihan, een dag later werd hij tweede in Tro-Bro Léon