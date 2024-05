Pogacar wint niet, maar doet al serieus zaakje: deze kopmannen verliezen flink terrein

De kop is eraf in de Giro d'Italia. En de eerste etappe heeft meteen de nodige slachtoffers weten te eisen. Na 140 kilometer rijden van en naar Turijn mogen sommige kopmannen al gaan twijfelen aan de klassementsambities.

Jhonathan Narvaez won de eerste rit in een sprint met drie tegen Schachmann en Pogacar. De Sloveen beukte er op los op de laatste puist, maar eerder in de etappe had het beukwerk van vooral Bjerg ook al vele slachtoffers weten te eisen.

Op de Colle Maddalena moesten er met onder meer Bardet en Arensman al een paar renners die genoemd werden voor het podium of als outsider voor eindwinst uit de wielen. En voor sommigen valt het bilan zwaar tegen.

Arensman al op twee minuten

Als we het uitzetten tegen Pogacar, dan staat Caruso er nog het beste voor van de schaduwfavorieten op elf seconden. Antonio Tiberi, Geraint Thomas, Daniel Martinez, Ben O'Connor en Cian Uijtdebroeks zijn al veertien seconden kwijt ondertussen.

© photonews

Toch zijn zij absoluut niet de grootste slachtoffers van de dag. Zo zijn Pozzovivo, Quintana en Bardet al meer dan een minuut kwijt. En Thymen Arensman plooide helemaal op de klim op 20 kilometer van de streep, waardoor hij al meer dan twee minuten in het krijt staat.

Ondanks de ritzege voor Narvaez doet Pogacar dus meteen een prima zaak in het klassement. Misschien is het net zelfs een goede zaak dat zijn team morgen al iets minder aan het werk moet, want INEOS - Grenadiers zal de roze trui ook wel willen verdedigen vermoeden we.