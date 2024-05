Geen Wout van Aert in de Giro: Cian Uijtdebroeks vreest twee stevige nadelen

Geen Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike in de Giro. Cian Uijtdebroeks zal zijn kopman wel missen bij zijn debuut in Italië.

Wout van Aert zou tijdens de Giro lead-out zijn voor Olav Kooij in de massasprints, om dan zelf zijn kans te gaan in enkele etappes. Door zijn zware val in Dwars door Vlaanderen gaat dat verhaal dus niet door.

"Voor de ploeg is het een heel groot verschil dat Wout er niet bij is", zegt Cian Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad. Want ook voor hem had Van Aert in aanloop naar een beklimming een rol kunnen spelen.

Meer druk op Uijtdebroeks door afwezigheid Van Aert?

"Dat is een gemis. Wout is gene gewone hè, maar er zal altijd wel iemand bij me blijven om me uit de gevarenzone te houden", stelt Uijtdebroeks. Hij beseft ook dat er nu wellicht meer naar hem zal worden gekeken.

De Belgische aandacht zou vooral naar Van Aert zijn gegaan, die verschuift nu naar Merlier en Uijtdebroeks. Het Belgische rondetalent werd vorig jaar achtste in de Vuelta, nu debuteert hij in de Giro.

"Misschien gaat er iets meer druk mijn kant opkomen nu Wout er niet bij is. Dat weet ik niet. De ploeg zal dat zeker niet doen, maar misschien van buitenuit. Binnenskamers willen we het vooral rustig aanpakken.e