Winnaar in Giro verrast iedereen: "Gekkenwerk om Pogacar te volgen"

Jhonatan Narvaez was de verrassende winnaar van de eerste etappe in de Giro d'Italia in en rond Turijn. En zo mag de Colombiaan ook meteen genieten van de roze trui. De springveer verraste ook zichzelf.

Toegegeven: toen we wisten dat we naar een sprint met drie gingen, hadden we wel kunnen voorspellen dat de snelle Jhonatan Narvaez zeker een kans had tegen Pogacar en Schachmann. Daar was geen enkele twijfel over.

Maar dat de Colombiaan zou kunnen volgen bij alle prikken en bommetjes van Tadej Pogacar op de steile San Vito? Dat was minder verwacht. En eigenlijk wist de renner van INEOS - Grenadiers ook zichzelf te verrassen.

© photonews

"We hadden een tijdje geleden met de ploeg de Giro goed genanalyseerd en het was duidelijk dat de eerste etappe er eentje voor mij was of kon zijn. En dus heb ik er ook heel hard naartoe geleefd om er vandaag te staan."

Gekkenwerk volgens Narvaez om Pogacar te volgen

"Ik heb er zwaar voor gewerkt. Eigenlijk is het gekkenwerk om Tadej Pogacar te volgen. Hij is de sterkste man in het peloton", aldus de 27-jarige Colombiaan in het flashinterview na zijn knappe zege. De mooiste, als het van hem afhangt.

"Dit is specialer en mooier dan mijn eerste zege in Italië in 2020. Het was mooi om Pogacar te kloppen, hij ging misschien van iets te ver de sprint aan. Het was enorm lastig, vandaar ook mijn kortere sprint misschien. Maar mijn benen doen nog pijn."