Jongeling krijgt bij start Giro meteen prima nieuws

De jonge Antonio Tiberi is een van de favorieten om de top-10 te halen en wie weet ook de jongerentrui binnen te rijven in de Giro d'Italia. De 22-jarige jongeling heeft alvast goed nieuws gekregen voor de start van de Giro.

Antonio Tiberi heeft vlak voor de start van de Grande Partenza een nieuw contract getekend bij Bahrain Victorious. Dat heeft zijn team zaterdagochtend via de sociale media en de eigen clubwebstek laten weten zaterdag.



“Ik ben heel blij met mijn contractverlenging. Ik voelde me meteen thuis bij dit team. Daarnaast is mijn conditie hier echt verbeterd. Ik heb dus zowel op fysiek als mentaal vlak stappen gezet. Iedereen bij deze ploeg heeft me geholpen, en daar ben ik heel dankbaar voor”, is Tiberi heel blij.

“Ik ben er zeker van dat ik steeds beter zal worden. Ik groei als renner en persoon hier", ziet de Italiaan de toekomst rooskleurig. En ook bij zijn ploeg zijn ze heel gelukkig met de contractverlenging van hun jongeling.

Tweede Giro d'Italia

“Antonio heeft al heel mooie dingen laten zien dit seizoen. Hij is zeer gedisciplineerd en heeft getoond dat hij volwassen is. Daarom is hij ook onze kopman in de Giro", aldus algemeen directeur Milan Erzan van het team.



Tiberi start samen met Damiano Caruso als kopman in de ronde van zijn land. Eerder dir jaar pakte hij al een knappe podiumplaats in de Tour of the Alps. De 22-jarige Italiaan begint aan zijn tweede Ronde van Italië.