🎥 Marianne Vos pakt uit met meesterlijke sprint na zeer pikante etappe met waaiers

In La Vuelta Femenina kregen we op zaterdag een heel lastige etappe voorgeschoteld. Niet meteen het hooggebergte, maar wel continu op en af en met hier en daar ook open stukken met mogelijkheden tot waaiers. En dus was het afwachten of Vollering of andere toppers zich zouden laten verschalken.

Onderweg van San Esteban de Gormaz naar Sigüenza stond er behoorlijk wat wind en dus was het afwachten of er toppers zich zouden laten verschalken in het spel van de waaiers. Er werd uiteindelijk flink koers gemaakt. Geen van de belangrijke rensters liepen daarbij echter averij op, waardoor we ons op een slotmuurtje vooral konden gaan opmaken voor een strijd om de ritzege en een clash tussen de topfavorieten in de zoektocht naar secondenwinst. Meesterlijke Vos regelt de sprint Perkins, Tonetti, Howe, Kiesenhofer, Louw, Zanardi, Molenaar, Vargas en Magalhaes reden een tijdje met negen voorop, ook Kastelijn deed eens een poging waarbij ze een halve minuut voorsprong wist te pakken, zonder succes. 🏁Etapa 7️⃣ | Stage 7️⃣



🏁Etapa 7️⃣ | Stage 7️⃣

Uiteindelijk gingen we in Siguenza op een steile pente van zo'n 500 meter naar een weergaloze sprint bergop met alle toppers in de eerste waaier. En daarin zouden we uiteindelijk een hele sterke Marianne Vos zien. Op zo'n 150 meter van de strijd schudde ze hard aan de boom, niemand kon nog riposteren. Kristen Faulkner en Elisa Longo Borghini werden tweede en derde, Vollering werd vierde en verliest geen of weinig seconden in de stand. Zij blijft dan ook leider.