Geen nieuwe zege voor Arnaud De Lie - al scheelde het niet eens zoveel

Arnaud De Lie spoelde zijn mislukte voorjaar door met een zege in de Famenne Ardenne Classic. Zaterdag wilde hij daar nog een extra zege aan toevoegen met de GP du Morbihan. Dat zou uiteindelijk niet gaan lukken.

Bijna 200 kilometer beuken tussen Josselin en Plumelec? Dat is de GP du Morbihan, elk jaar tijdens de Giro d'Italia een erg interessante race. Meestal eindigt de race wel in een sprint met een vrij omvangrijke groep in Plumelec.

Aanvallers Urko Berrade en Thomas Gachignard reden een hele dag op kop, maar de kroniek van een aangekondigde sprint werd ook dit jaar een waarheid. Diverse sprintersploegen verdeelden het werk netjes in het peloton.

En dus was het uitkijken naar wat Arnaud De Lie zou vermogen. De jonge Belg won vorig weekend de Famenne Ardenne Classic en tankte op die manier het nodige vertrouwen na een moeilijk voorjaar. Hij wilde zijn snelle benen opnieuw laten zien.

Cosnefroy met zijn vijfde van het seizoen

Dat zou echter niet helemaal lukken, want zijn positie in de slotkilometer was niet helemaal goed en Benoît Cosnefroy maakte er een lange sprint van en niemand kon hem nog remonteren. Zo won hij op knappe wijze de GP du Morbihan.

De Lie kwam nog sterk opzetten, maar meer dan een derde podiumplaats zat er niet in. Axel Zingle pakte uiteindelijk nog de tweede plaats. Voor Cosnefroy was het al de vijfde overwinning van het seizoen, na eerder al onder meer de Brabantse Pijl. Morgen is er voor De Lie een herkansing in de Tro Bro Leon.