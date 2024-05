"Waar zijn we mee bezig mannen?": de gedachte van Cian Uijtdebroeks bij iets speciaals in etappe 1 van de Giro

In een eerste kleine groepje op tien seconden na Narvaez, Schachmann en Pogacar wisten Quinten Hermans en Mauri Vansevenant zich naar een stekje in de top-10 te sprinten. Onze hoop voor het klassement - Cian Uijtdebroeks - was ook bij de pinken.

Cian Uijtdebroeks hoopt in deze Giro zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement en mikt in eerste instantie op een plekje in de top-10. In die optiek deed hij al een eerste zaakje, want onder meer Bardet en Arensman verloren al flink wat tijd op hem.

“Mijn benen waren goed, de ploeg heeft ook goed werk geleverd. Ze hebben mij goed beschermd. Zo’n eerste rit is altijd hectisch, dat vind ik niet zo leuk", aldus Uijtdebroeks in zijn analyse bij VTM na de race in Turijn.

"Christophe Laporte, Jan Tratnik, ... Iedereen heeft echt z’n best gedaan. Als je de Europese kampioen voor je ziet rijden, jou ziet beschermen, dan doet dat toch iets met je. Dan denk ik ‘waar zijn we mee bezig mannen?’ Ik voelde me heel goed, maar zat iets te ver op de laatste klim."

Zondagetappe nog meer op lijf Uijtdebroeks geschreven?

"Er vielen gaten, en ik ben al niet zo explosief, dan is het moeilijk om vanvoor te raken. Als ik iets meer vanvoor zat, had ik goed mee kunnen zijn. Ik voelde wel dat ik goede benen had. Zeker voor dat soort klim, dat niet echt mijn ding is. Ik ben zeker content met hoe het is gegaan. Een paar seconden verlies, dat valt mee op zo'n punchy ding."

Uijtdebroeks beseft dat het nog maar het begin is van een lange drieweekse, maar hij vermoedt dat de etappe van morgen - met een iets langere klim - hem beter moet liggen. En dus heeft dit heel veel vertrouwen gegeven.