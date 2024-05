Verrassing van formaat? Pogacar wordt geklopt door deze ijstersterke renner in eerste etappe van Giro

De kop is eraf in de Giro d'Italia. En de eerste etappe heeft meteen de nodige slachtoffers weten te eisen. Na 140 kilometer rijden van en naar Turijn mogen sommige kopmannen al gaan twijfelen aan de klassementsambities.

Grande Partenza! We zijn er opnieuw aan begonnen. In de Giro d'Italia stond op zaterdag de eerste etappe en dus ook zoektocht naar de eerste roze trui op het programma. En dus was het afwachten of Tadej Pogacar meteen zijn duivels zou ontbonden?

Een vroege vlucht van zes man openden al snel de koers. De Fransen Barré en Debeaumarché waren daarbij de eersten die de rol moesten lossen, daarna was dat ook het geval voor Pietrobon en Fiorelli. Twee man haalden wél de finale.

Calmejane houdt bergtrui over aan lange vlucht

Calmejane en Ghebreigzabhier hadden een aardige voorsprong bij elkaar gesprokkeld, maar eens we aan de zone van de waarheid kwamen, leek het snel duidelijk dat het de favorieten die voor de zege zouden sprinten in de eerste etappe - al spartelde Calmejane lang tegen, hij pakte de bergprijs.

Op de Colle della Maddalena werd het tempo strak gehouden door Bjerg namens UAE Team Emirates. En dat eiste meteen heel wat slachtoffers. Vendrame en Paret-Peintre moesten er snel af, ook Arensman moest een flinke tik incasseren.

© photonews

Ook Bardet en Plapp kregen een tikje te verwerken, daarna was het met een groep van aanvankelijk zo'n veertig man in snelle vaart op naar de laatste puist (1,4 kilometer aan tien procent) even buiten Turijn, de San Vito. Doordat veel van de mannetjes van UAE hun werk hadden gedaan, gingen Schachmann, Honoré, Conci, De Marchi, Pellizarri, Caruso en Baudin in het tussenstuk richting Calmejane.

Bommetjes van Pogacar, maar Narvaez wint

Het werd een echt spervuur van aanvallen, waarbij ook Vansevenant en Thomas zich roerden, maar zij raakten niet weg. Op de San Vito was het Pogacar die bij de voet meteen op het gaspedaal ging staan. Narvaez en Alaphilippe bleven het langst in zijn spoor, maar de Sloveen bleef beuken.

Hij ging en passant ook over alle vluchters heen, waarvan Schachmann de beste bleek. Hij kwam zelfs nog terug bij Pogacar en Narvaez, waardoor we een sprint met drie kregen. Dat sprintje werd uiteindelijk gewonnen door Narvaez. Een kleine verrassing, al doet Pogiboy wel een goede zaak richting klassement.