Jan Bakelants verwacht meteen een heel straffe stoot: "Meteen money time, met kop en schouders"

Tadej Pogacar staat als de grote topfavoriet aan de start van de Giro. Slaat de Sloveen meteen toe in het openingsweekend? De analisten hebben wel een en ander te zeggen over de topfavoriet en schuwen de grote woorden niet.

Tadej Pogacar komt in de Giro d'Italia naar de normen van UAE Team Emirates niet meteen met de allersterkste ploeg naar buiten. Bepaalde types als Yates worden mogelijk gespaard voor de Tour De France.

En dus zal het in de Giro misschien iets meer met het hoofd koersen worden en minder met het hart. Al rest dan ook meteen de vraag: kan Tadej Pogacar dat wel? Hij is dé man die er altijd en overal voor gaat of wil gaan.

© photonews

Jan Bakelants denkt dan ook dat het geen spannende Giro zal gaan worden: "Qua talent torent hij in dit deelnemersveld boven iedereen uit. Als de normale waardeverhoudingen worden gerespecteerd is het onrealistisch om aan te nemen dat ook maar iemand Pogacar kan bedreigen."

Zeer aantrekkelijke openingsweek

"De openingsweek oogt meteen zeer aantrekkelijk, het wordt van bij aanvang money time. Typisch Giro. Meer dan Frankrijk, waar de bergketens zich eerder concentreren in bepaalde zones, is Italië een land met een interessante geografie en ligt hier altijd en overal wel iets in de buurt waarmee de koers kan worden gekruid."

"Dat is bij de Grande Partenza in Turijn niet anders", aldus nog Bakelants in Het Laatste Nieuws. Als het van de analist afhangt, dan zal het dus vanaf de eerste dagen meteen oorlog worden met Pogacar in een hoofdrol.