📷 Mathieu van der Poel laat zich helemaal gaan met zijn vriendin Roxanne in Dubai

Na zijn indrukwekkende voorjaar heeft Mathieu van der Poel de afgelopen tijd uitgeblazen in Dubai. Samen met zijn vriendin Roxanne Bertels genoot hij van de luxe.

Een tiende plaats in Milaan-Sanremo, winst in de E3 Saxo Classic, tweede in Gent-Wevelgem, winst in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, 22ste in de Amstel Gold Race en derde in Luik-Bastenaken-Luik.

Mathieu van der Poel reed dan wel maar zeven koersen dit voorjaar, maar was wel bijzonder constant. De riem mocht er na Luik-Bastenaken-Luik dan ook even af bij de wereldkampioen. Hij trok met zijn vriendin Roxanne Bertels naar Dubai.

Olympische Spelen volgende doel Van der Poel

Daar genoot Van der Poel met volle teugen van de vele luxe. Een fiets raakte Van der Poel niet aan in Dubai, maar hij stond natuurlijk wel op de golfbaan. Samen met de Belg Alan De Bondt stond hij tot diep in de avond op de golfbaan.

Ook de dure sportwagens en de cocktails mochten niet ontbreken in Dubai. De vakantie van Van der Poel zit er nu wel op, de focus kan stilaan weer naar de fiets gaan. Er komen namelijk nog grote doelen aan.

Vooral de Olympische Spelen staan hoog op het verlanglijstje van Van der Poel. Of dat in het mountainbiken of op de weg zal zijn, is nog niet duidelijk. Ook over de aanloop naar die Spelen en een eventuele deelname aan de Tour is nog niets bekend.